Lena Martens, Maximilian Albers und Milena Kanava (rechts) starten in der Oldesloer Stadtverwaltung ihre Ausbildung. Foto: Yannik Burgemeister/ Collage: Wrede Ausbildungsstart Bad Oldesloe Eintönig und langweilig? Warum junge Menschen eine Ausbildung in der Verwaltung machen Von Yannik Burgemeister | 01.08.2023, 17:29 Uhr

Verstaubte Büros, Langeweile und Kaffee kochen: Wer an die Arbeit in der Stadtverwaltung denkt, dem kommen oft zunächst Klischees in den Sinn. Dennoch schlagen jedes Jahr viele junge Menschen genau diesen Berufsweg ein. So auch in Bad Oldesloe.