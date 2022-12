Die Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe Foto: Patrick Niemeier up-down up-down RS-Virus, Grippe und Corona Aufnahmestopp? Asklepios-Klinik Bad Oldesloe bezieht Stellung Von Patrick Niemeier | 14.12.2022, 16:52 Uhr

RS-Viren, die Grippe und Corona sorgen momentan dafür, dass viele Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden müssen. Zugleich erkrankt auch viel Personal im Gesundheitsbereich. Gibt es daher einen Aufnahmestopp in der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe, wie in sozialen Medien hartnäckig behauptet wird? Wir fragten nach.