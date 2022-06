Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst im Einsatz an den Beruflichen Schulen in Bad Oldesloe. FOTO: radio tele nord/Peter Wüst Berufliche Schule Stormarn Amok-Alarm an Schule in Bad Oldesloe: Betroffene berichten Von Patrick Niemeier | 22.06.2022, 18:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine Schülerin und eine Schulbegleiterin schildern ihre Gedanken, als der Amok-Alarm an den Beruflichen Schulen in Bad Oldesloe ausgelöst wurde. Und sie erzählen, wie sie das Erlebte in den Stunden danach verarbeiteten.