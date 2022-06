Einsatzfahrzeuge an den Beruflichen Schulen in Bad Oldesloe FOTO: Patrick Niemeier Polizei, SEK und Feuerwehr im Einsatz Amok-Alarm an Beruflichen Schulen in Bad Oldesloe Von Patrick Niemeier | 21.06.2022, 12:44 Uhr

An den Beruflichen Schulen in Bad Oldesloe wurde am Dienstag, 21. Juni, Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.