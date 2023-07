Fahrlehrer Toni Schwien vom AMC Stormarn weist Bjarne (13) im Rahmen der Ferienpassaktion „Automobilslalom Trainingscamp“ auf dem Travering in das sichere Autofahren ein. Foto: Susanne Rohde-Posern up-down up-down Ferienpass auf dem Übungsplatz Kinder am Steuer: An diesem Ort in Bad Oldesloe dürfen sogar 13-Jährige Auto fahren Von Susanne Rohde-Posern | 24.07.2023, 11:42 Uhr

Kinder in Karts und Autos, Benzin in der Luft. In den Sommerferien ist auf dem Verkehrsübungsplatz in Bad Oldesloe einiges los. Wir haben den Ort besucht, an dem viele Heranwachsende das erste Mal hinter einem Lenkrad sitzen.