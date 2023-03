Die A1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld muss voll gesperrt werden Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Vollsperrung der Autobahn A1 Reinfeld - Bad Oldesloe: Darum wird die Autobahn voll gesperrt Von Patrick Niemeier | 28.02.2023, 14:04 Uhr | Update vor 2 Std.

Für den Abriss der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Reinfeld an der A1 kommt es zunächst zu Teilsperrungen. Dann ist eine mehrtägige Vollsperrung der A1 in dem Bereich geplant. Es gibt umfangreiche Umleitungsausschilderungen.