Der Unfall ereignete sich am Vormittag (19. Oktober) in der Ortschaft Grabau. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Fahrer eines VW Golf gegen 8:25 Uhr die Landstraße 226 aus Bad Oldesloe kommend in Richtung Grabau. Kurz vor dem Ortseingang Grabau kam der aus dem Kreis Segeberg stammende Mann mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden LKW zusammen.

„Der Golf Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, sein 11-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht“, so Polizeisprecherin Sandra Kilian. Der 33-jährige Lkw-Fahrer aus Ostholstein wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständigengutachten angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die L 226 voll gesperrt.