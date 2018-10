Bad Segeberg : Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Radfahrer schwer verletzt

Beim Rechtsabbiegen übersah eine 20-jährige Autofahrerin einen Mann auf dem Fahrrad.

von shz.de

08. Oktober 2018, 13:02 Uhr

Bad Segeberg | Am Sonnabend um 12.55 Uhr wurde ein Fahrradfahrer in Bad Segeberg schwer verletzt. In Höhe der Einmündung der Garstedter Feldstraße wollte die 20 Jahre alte Fahrerin eines Ford auf den Friedrichsgaber Weg abbiegen. Laut Polizei missachtete sie dabei die Vorfahrt des von rechts herannahenden Fahrradfahrers. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Pkw doch noch zu vermeiden, sei der 55-Jährige gestürzt, berichtet die Polizei.

Bevor Notarzt und Rettungskräfte eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer um den schwerverletzten Norderstedter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?