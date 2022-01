Verkehrskontrolle eskaliert : Autodieb rammt auf A24 Streifenwagen mit gestohlenem Wohnmobil

Als er kontrolliert werden sollte, rammte der Fahrer eines Wohnmobils den Streifenwagen, der sich auf der Autobahn vor ihn gesetzt hatte.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

18. Januar 2022, 12:49 Uhr

Als er kontrolliert werden sollte, rammte der Fahrer eines Wohnmobils den Streifenwagen, der sich auf der Autobahn vor ihn gesetzt hatte.

Als er merkte, dass er von der Polizei kontrolliert werden sollte, rammte der Fahrer eines Wohnmobils einfach auf der A24 den Streifenwagen, der sich vor sein Fahrzeug gesetzt hatte.

Wohnmobilfahrer rammt Streifenwagen mehrfach

Dieser Vorfall ereignete sich am Montag, 17. Januar, gegen 22.40 in Fahrtrichtung Berlin vor dem Rastplatz Roseburg. „Der Streifenwagen setzte sich vor das Wohnmobil und gab entsprechende Anhaltezeichen. Sogleich beschleunigte der Fahrer des Wohnmobiles stark und fuhr mehrfach in das Heck des Streifenwagens. Dieser prallte daraufhin in die Mittelleitplanke und kam wenig später auf der Fahrbahn zum Stehen“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

Ein Polizist bei dem provozierten Unfall verletzt

Bei diesem durch den Wohnmobilfahrer absichtlich herbeigeführtem Unfall wurde der 32-jährige Fahrer des Streifewagens verletzt. Der 28-jährige Kollege blieb unverletzt.

Der Fahrer des Wohnmobils stellte das Fahrzeug auf dem Standstreifen ab und flüchtete. Bei der Ermittlung stellte sich heraus, dass das Wohnmobil in Hamburg gestohlen worden war. Der Fahrer konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden, teilte die Polizei mit.

A24 für zwei Stunden gesperrt

Die A24 musste für die Unfallaufnahme und weitere polizeiliche Maßnahmen in Fahrrichtung Berlin zwei Stunden voll gesperrt werden.