Marnerdeich in Dithmarschen : Auto prallt gegen Garage: Fahrer und Beifahrer flüchten, ein Schwerverletzter

Karsten Schröder

10.Sep.2017

Marnerdeich | Sonntagnacht gegen 2.30 Uhr endete die Fahrt eines VW Passat in Marnerdeich an einer Garage. Der Wagen mit drei Insassen war vermutlich aus Kronprinzenkoog in Richtung Marne auf der Nordseestraße unterwegs, als der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Dabei durchbrach der Pkw einen Zaun inklusive Hecke und prallte mit voller Wucht gegen eine Garage. Durch den Aufprall wurde ein 45-Jähriger aus Friedrichskoog schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Westküsten-Klinikum nach Heide gebracht.

Der Fahrer sowie ein weiterer Beifahrer flüchteten von der Unfallstelle. Die Beamten der Polizei Marne gehen davon aus, dass es sich um eine Trunkenheitsfahrt handelt. Ob die beiden Flüchtigen verletzt sind, ist unklar. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

