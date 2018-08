Kreis Herzogtum Lauenburg : Austritt von Thermalöl: Großeinsatz in Lauenburg

Laut Polizei gibt es keine Verletzten. Die Lage sei unter Kontrolle.

von shz.de

27. August 2018, 17:13 Uhr

Lauenburg | Großeinsatz in Lauenburg: Gegen 15 Uhr wurde in einem chemieverarbeitenden Betrieb ein Austritt von Thermalöl festgestellt. Zurzeit ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, gibt es keine Verletzten. Die Lage sei unter Kontrolle. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Durch die Einsatzkräfte wurde die Leckage bereits abgedichtet. Weitere Maßnahmen an der Einsatzstelle werden zurzeit mit der Einsatzleitung vor Ort besprochen.

