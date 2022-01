„Gender – Race – Climate“ : Ausstellungen 2022: Das planen die Lübecker Museen in diesem Jahr!

Museen der Stadt versuchen an das Besucherplus in 2021 anzuknüpfen und geben Einblick in die Pläne für 2022, aber auch in die Bilanz des Vorjahres.

14. Januar 2022, 15:49 Uhr

Museen der Stadt versuchen an das Besucherplus in 2021 anzuknüpfen und geben Einblick in die Pläne für 2022, aber auch in die Bilanz des Vorjahres.

Die Schlagworte „Gender – Race – Climate“ stehen im Fokus des neuen Ausstellungsjahres – und damit gesellschaftlich hoch brisante Themen. Diese sollen 2022 in den Häusern der Lübecker Museen in verschiedenen Ausstellungen thematisiert und aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden.

„Zwar wird uns analog zum letzten Jahr auch 2022 die Pandemie wieder begleiten und manche Herausforderung mit sich bringen. Aber wir haben viele spannende Themen im Gepäck, die sich sowohl analog als auch digital hervorragend inszenieren lassen“, sagen der Leitende Direktor der Lübecker Museen, Professor Dr. Hans Wißkirchen, und der neue kaufmännische Leiter Arndt Brücker.

Auf einen Blick Auf einen Blick Mit etwas über 100.000 Besuchern schneidet die Bilanz der Lübecker Museen für das Jahr 2021 trotz mehrerer Monate des Lockdowns zu Jahresbeginn mit einem Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab. Dabei konnte sich vor allem das Museumquartier St. Annen um 43 Prozent steigern, was auf die Ausstellung „Cranach – Kemmer – Lübeck“ rund um den bislang nahezu unbekannten Lübecker Maler Hans Kemmer im Dialog mit seinem berühmten Lehrmeister Lucas Cranach d.Ä. im St. Annen-Museum (Laufzeit noch bis 6. Februar) sowie die Kunsthalle St. Annen mit ihrer Ausstellung rund um das malerische Schaffen von Weltstar Armin Mueller-Stahl zurückzuführen ist. Das stets gut besuchte St. Annen-Museum konnte seine Besucherzahlen um 20 Prozent steigern, während der Kunsthalle St. Annen im Vorjahresvergleich sogar ein Sprung von 77 Prozent nach oben gelungen ist. Des Weiteren verzeichnete das Buddenbrookhaus einen Besucherzuwachs von satten 57 Prozent im Vorjahresvergleich. „Augenscheinlich hat sich dessen Interimsausstellung ‚Buddenbrooks im Behnhaus‘ nun bei den Besuchern etabliert“, vermutet Wißkirchen. Auch das Museum Behnhaus Drägerhaus, das mit seiner Jubiläumsausstellung punktete, konnte ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 erreichen. Gut angenommen wurde zudem die Abendveranstaltung „Wir bleiben auf!“, die als Ersatz für die 2021 erneut pandemiebedingt abgesagte Museumsnacht einen entspannten Museumsbesuch in nächtlicher Atmosphäre ermöglichte.

Ein großes Thema wird 2022 „Afrika“ sein, da ausgehend von Objekten der Lübecker Völkerkundesammlung rund um den Kontinent gleich drei Sonderausstellungen geplant sind, die sich neben dem stets präsenten Aspekt des Kolonialismus verschiedenen Fragestellungen widmen.

Um Tiere in der afrikanischen Kunst geht es zum Auftakt im und gemeinsam mit dem Museum für Natur und Umwelt ab 14. Januar unter dem Titel „Macht und Magie – Tiere in den afrikanischen Kulturen“, religiöse Kunst steht ab 23. April bei „Du sollst dir kein Bildnis machen“ im St. Annen-Museum im Vordergrund und die in diesem Zusammenhang zentrale Kolonialismusdebatte stellt ab dem Herbst das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk bei seiner Suche nach afrikanischen Spuren in Lübeck („Afrika in Lübeck“) noch einmal gesondert in den Mittelpunkt. Im Zentrum aller drei Teilausstellungen stehen die afrikanischen Kunstwerke aus der Nachlassschenkung Muhlack, die die Völkerkundesammlung zu Beginn des vergangenen Jahres erhielt. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Häuser des Museumsverbundes ermöglicht hierbei eine Betrachtung der Kunstwerke aus verschiedenen Blickwinkeln.

Das Günter-Grass-Haus hat zum Jahresauftakt gleich zwei Eisen im Feuer: Voraussichtlich im Februar wird die neue Dauerausstellung eröffnet, die völlig neu und modern konzipiert in die Welt und die verschiedenen Lebensstationen von Günter Grass einlädt und dabei mit vielen originalen Exponaten des Literaturnobelpreisträgers punktet. Ab 6. März nimmt das Museum zudem in einer Sonderausstellung rund um die finnische Malerin, Karikaturistin und Schriftstellerin Tove Jansson, bekannt durch die Mumins, eine starke Frau in den Blick. Im Oktober kooperiert das Museum im Rahmen der Ausstellung „Indienbilder“ mit der Völkerkundesammlung. Darin geht es um die Darstellung Indiens im Werk von Günter Grass und anderer Reisender im Lauf der Jahrhunderte. Darüber hinaus feiert das Grass-Haus Mitte Oktober sowohl den 95. Geburtstag seines berühmten Namensgebers als auch sein 20-jähriges Bestehen als Museum.

Am 13. März nimmt das Museum Behnhaus Drägerhaus nach fast drei Monaten sanierungsbedingter Schließung in den Räumen des Drägerhauses mit der Sonderausstellung „Von Caspar David Friedrich bis Edvard Munch“ den musealen Betrieb wieder auf. In der Schau sollen komprimiert ausgewählte Highlights der Sammlung präsentiert werden. Am 14. April zieht dann das Buddenbrookhaus nach: In einer etwas konzentrierteren und den neuen Räumlichkeiten angepassten Variante ist ab diesem Termin in der Festraumfolge des Drägerhauses wieder die Interimsausstellung „Buddenbrooks im Behnhaus“ zu sehen.

Um selbstbestimmte Frauen und ihre künstlerischen Perspektiven geht es ab dem 19. März in der Kunsthalle St. Annen, wo die scheidende Leiterin Dr. Antje-Britt Mählmann in ihrer letzten eigens für Lübeck kuratierten Ausstellung entgegen üblicher Konventionen den Fokus einmal auf Modefotografinnen von der Moderne bis zum digitalen Zeitalter legt.

Holstentor wird in Szene gesetzt

Einen spektakulären Blick wirft der Museumsverbund ab dem 20. Mai auf das Wahrzeichen Lübecks, wenn vor dem Holstentor eine begehbare Camera Obscura des Künstlers Martin Streit aufgebaut wird, die das Bauwerk buchstäblich „auf dem Kopf“ stehen lässt. Nach dem Kölner Dom ist das Holstentor das zweite große Wahrzeichen, das mit einer Camera Obscura auf diese Art neu erlebbar gemacht wird. Mit einer Gesamtgröße von 13,6 Metern Länge, 2,40 Metern Breite, einer Höhe von 5,20 Metern und einem Gewicht von etwa 13 Tonnen dürfte das Konstrukt zum Highlight für Lübecker und Touristen gleichermaßen werden. Begleitend dazu gibt das St. Annen-Museum mit einer Ausstellung einen Überblick über das Schaffen des Kölner Malers und Fotografen Martin Streit.

Weitere Ausstellungen in 2022

Um Industriekunst geht es ab dem 13. Mai im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk, wo Radierungen des eher unbekannten Industriekünstlers Dirk van Hees anlässlich des 25-jährigen Werksjubiläums des Hochofenwerks im Jahre 1930 gezeigt werden.

Kunst mit einem ganz anderen Fokus gibt es ab dem 24. Juli dagegen in der Kunsthalle St. Annen zu sehen: Unter dem Titel „Farbe im Kopf“ werden die Arbeiten der in Utrecht lebenden Künstlerin Marliz Frencken rund um den menschlichen Körper, Weiblichkeit, Mutterschaft und die psychische Situation des Individuums in der Gesellschaft präsentiert.

Um Insekten und ihre immense ökologische Bedeutung geht es ab dem Sommer in der Ausstellung „Facettenreiche Insekten – Vielfalt, Gefährdung, Schutz“ im Museum für Natur und Umwelt. Die große interaktive Wanderausstellung soll das Interesse an den faszinierenden Sechsbeinern wecken, über ihren Rückgang aufklären und über mögliche Lösungsansätze berichten.

Heinrich Manns Roman „Der Untertan“ stellt das Buddenbrookhaus ab dem 10. September in den Fokus einer neuen Sonderausstellung, die in den Räumen des St. Annen Museums zu sehen sein wird. Die Schau behandelt unter anderem die im Roman zentralen und bis heute aktuellen Themen wie Macht, Autorität, Gehorsam, Patriarchat, Zensur und Antisemitismus.

Wie Tee Nordeuropa verändert und geprägt hat, zeigt die Ausstellung „Luxus, Lotterleben, Lifestyle“ im St. Annen-Museum ab dem 2. Oktober. Themen sind unter anderem das Aufleben des Kolonialismus, die Erfindung von Porzellan, Samowaren und Teesieben, das Aufkommen einer China-Mode, Tee-Verbote, Thermoskannen, die Philosophie der Aufklärung und die Konkurrenz zu bisherigen Alltagsgetränken wie Bier und Wein.

In den Räumen der Kunsthalle St. Annen wird schließlich das Schaffen des amerikanischen Künstlers Matt Mullican ausgestellt, der in diesem Jahr den Possehl-Preis für Internationale Kunst erhält. Nach der Preisvergabe ist ab dem 29. Oktober Mullicans vielschichtiges Werk zu sehen, das von Installationen, Malerei und druckgrafischen Techniken bis hin zu bildhauerischen Arbeiten und Performances reicht.

