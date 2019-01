Kreis Dithmarschen : Audi brennt am Hafen in Neufeld vollständig aus

Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist noch unklar.

von Karsten Schröder

01. Januar 2019, 17:31 Uhr

Am Neujahrsmorgen ist in Neufeld (Kreis Dithmarschen) ein Audi vollständig ausgebrannt. Gegen 4.40 Uhr geriet das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursaceh direkt am Hafen in Brand. Vor Ort waren die Wehren aus Neufeld und Neufelderkoog.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Blaulichtmonitor

