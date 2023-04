Freuen sich über den Erfolg (von links) Doreen Nickel und Fulko Wedemeier ( Jobcenter Plön), Dirk Blischnok (Diakonie/Job und Beruf ), Dr. Barbara Kempe (Diakonie/ Geschäftsführung) und Frauke Mai ( Diakonie/ Mitarbeiterin im Haus am Cathrinplatz). Foto: Micaela Morgenthum/hfr up-down up-down Frauke Mai aus Preetz zufrieden Über ein Ehrenamt in Preetz in den ersten Arbeitsmarkt gekommen Von oha | 04.04.2023, 18:47 Uhr

Über ein Ehrenamt in der Gemeindebegegnungsstätte Preetz ist die 57-jährige Frauke Mai in einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt gekommen. Jetzt ist die ausgebildete Seniorenbetreuerin bei der Pflegeinrichtung im Haus am Cathrinplatz in Preetz tätig.