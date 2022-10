Am Mittwoch (12. Oktober) hat es in einer Lagerhalle an der Hermanstraße gebrannt. Foto: Feuerwehr Pinneberg up-down up-down Pinneberg Feuer in Wupperman‘scher Halle: Brandstiftung nicht ausgeschlossen Von René Erdbrügger | 13.10.2022, 18:00 Uhr

Am Mittwoch (12. Oktober) ist es in den Morgenstunden zu einem Feuer in einer Lagerhalle an der Hermanstraße gekommen. Zum wiederholten Mal. Auch diesmal vermutet die Polizei Brandstiftung.