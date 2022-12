In einem Gebäude des Uetersener Unternehmens Nordmark war Ammoniakaustritt vermutet worden. Es war jedoch ein Fehlalarm. Foto: Klaus Plath up-down up-down Rettungskräfte bei Nordmark Uetersen: Vermuteter Ammoniakaustritt auf Werksgelände erweist sich als Fehlalarm Von Sylvia Kaufmann | 19.12.2022, 17:50 Uhr

Mit drei Einsatzfahrzeugen rückte die Uetersener Feuerwehr am Montag (19. Dezember) zum Pharmaunternehmen Nordmark an die Pinnauallee 4 in Uetersen aus. Es war ein Ammoniakaustritt gemeldet worden. Das erwies sich jedoch als Fehlalarm.