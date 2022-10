Vor dem Amtsgericht in Neumünster wurde heute ein ungewöhnlicher Zivilprozess verhandelt. Eine Frau fühlt sich diskriminiert, nachdem sie vergeblich Mitglied in einem Fitness-Studio werden wollte. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Betroffene zieht vor Gericht Fitness-Studio in Neumünster weist Frau ab - wegen ihres Sinti-Nachnamens? Von Dörte Moritzen | 28.10.2022, 15:44 Uhr

Kelly Laubinger wollte in Neumünster in einem Fitness-Studio Mitglied werden. Doch dort lehnte man sie ab. Die 33-Jährige fragte nach Gründen. Mittlerweile hat die Bundesvorsitzende der Sinti und Roma einen Verdacht. Liegt es an ihrem bekannten Sinti-Nachnamen? Jetzt trafen sich beide Parteien vor Gericht wieder.