Prof. Dr. Carlo Masala an der MUS in Plön Die Marine ist von Bedeutung für die eigene Sicherheit Von Sebastian Krohn | 24.02.2023, 10:53 Uhr

Der Militärexperte und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Carlo Masala war Gastredner an der Marineunteroffizierschule in Plön. „Das 21. Jahrhundert wird ein Maritimes“, sagte er vor Gästen aus Gesellschaft, Politik und Bundeswehr. Es war der dritte Teil einer Wintervortragsserie an der Schule.