Seit Mittwoch ist die Verteilung der gelben Tonnen abgeschlossen. Foto: Annika Hutt up-down up-down Beschwerden beim TBZ Gelbe Tonnen in Neumünster: Weniger ist mehr Meinung – Benjamin Steinhausen | 17.02.2023, 16:00 Uhr

Die Einführung der gelben Tonnen in Neumünster ist ein Aufreger in der Stadt. Aber bei Beschwerden kommt es auf den Ton an, meint Courier-Reporter Benjamin Steinhausen.