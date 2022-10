Die Zukunft des Schwimmbads ist ungewiss. Archivfoto: Parissa Roosen up-down up-down Kommentar Schwimmbad-Schließung in Pinneberg? Hallenbäder offen lassen, sie retten Leben Meinung – René Erdbrügger | 25.10.2022, 17:06 Uhr

Vielerorts werden Hallenbäder geschlossen, um Energie zu sparen. Auch in Pinneberg wird darüber diskutiert. Doch wer denkt an die Kinder, deren Schwimmkurse in Gefahr sind? Ein Kommentar von René Erdbrügger.