Eine „Super Constellation“ der Lufthansa soll in Hartenholm als Café die Besucher anlocken. FOTO: Walter Erben / Sammlung M. Krebs Agenturbilder von Walter Erben Eine Empfehlung aus Neumünster: Pfingstausflug ins Flugzeug-Café Von Monika Krebs | 05.06.2022, 10:00 Uhr

Ein Ausflug in die nähere Umgebung - das war auch Mitte der 1960er-Jahre durchaus ein Vergnügen, das sich viele Menschen in und um Neumünster gern mal gönnten. Als 1966 das Pfingstfest vor der Tür stand, hatte Courier-Fotograf Walter Erben aus Neumünster ein wirklich besonderes Ziel für die ganze Familie parat. Er fand es offenbar so ungewöhnlich, dass er es auch über eine Agentur publik machte.