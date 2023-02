In der Nacht zu Sonntag brannten zwei Carports an den Auwiesen. Hier griff das Feuer auf das Wohnhaus über, das jetzt unbewohnbar ist. Foto: Tom Nyfeler / Berufsfeuerwehr Neumünster up-down up-down Feuer in der Gartenstadt und in Tungendorf Erneut brennen drei Carports in Neumünster Von Susanne Otto / Tom Nyfeler | 19.02.2023, 12:12 Uhr

Die Angst vor einem Feuerteufel geht in Neumünster um. In einer Woche wurden fünf Carports angesteckt. In einer Straße brannte es gleich zweimal. Ein Haus an den Auwiesen ist nicht mehr bewohnbar.