Üben im Skills-Lab: Die Puppe im Krankenbett simuliert eine pflegebedürftige Person, um die sich eine Auszubildende kümmert. Foto: Landesverein

Landesverein für Innere Mission

Das bietet die neue Pflegeberufeschule in Rickling

Von Alexandra Bury | 26.01.2023, 17:09 Uhr

Am Standort Rickling werden 150 Schüler in der generalistischen Pflege und jährlich weitere 25 Krankenpflegehelfer ausgebildet. So üben die Azubis, Spritzen zu setzen, Puls zu messen und Blut abzunehmen.