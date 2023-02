Norma will in Bönebüttel ein Discounter bauen. Symbolfoto: Martin Wagner via www.imago-images.de up-down up-down An der B430 Bönebüttel soll einen Discounter bekommen Von Ralf Seiler / Susanne Otto | 16.02.2023, 15:14 Uhr

Elf Jahre nach Schließung des Supermarkts: Die Gemeinde Bönebüttel soll wieder eine Einkaufsmöglichkeit erhalten. Gebaut werden soll an der B430 am Ortsausgang in Richtung Bornhöved.