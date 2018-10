Der Anhänger war an einer öffentlichen Straße abgestellt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Diebstahls.

von Gerrit Hencke

05. Oktober 2018, 13:37 Uhr

Wentorf | Am Tag der Deutschen Einheit ist in Wentorf A.S. (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein weißer Anhänger mit Reitutensilien gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit und sucht Zeugen. Der Anhänger der Marke WM Meyer war in der Straße Radeland abgestellt und wurde zwischen 7.15 und 11.30 Uhr gestohlen.

Der Anhänger verfügt über eine Schlafkabine im Anbau. Auf ihm waren unter anderem diverse Reitsättel gelagert. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 80.000 Euro beziffert. Zur Tatzeit hatte der Anhänger das amtliche Kennzeichen RZ-WE 666.

Die Kriminalpolizeistelle Ratzeburg sucht Zeugen des Diebstahls oder Hinweisgeber. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 04541/8090 entgegen.

