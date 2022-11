Hoteldirektor Patrick Lüders (rechts) und Küchendirektor Kai-Uwe Schütt. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Upstalsboom Föhr ausgezeichnet Chefs Trophy Award: Das macht die Ausbildung bei Kai-Uwe Schütt besonders Von Anna Goldbach | 09.11.2022, 17:28 Uhr

Fliegende Pfannen und Schikane am Herd: Oft genug hört und liest man Schlimmes, wenn es um Kochausbildungen geht. Anders in der Küche von Kai-Uwe Schütt. Hier ist Fehler machen erlaubt, sagt er. Warum er auf Verständnis setzt, ist in seiner eigenen Vita begründet.