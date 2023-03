Kein Postschild weit und breit zu sehen. Die Postfiliale 572. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Gut sichtbare Schilder fehlen Stille Post auf Föhr oder woher soll man wissen, dass man hier Pakete abholt? Von Jörg Brökel | 03.03.2023, 15:16 Uhr

Seit Anfang Februar ist die Poststelle in der Tankstelle am Kreisel an der L214 untergebracht. Doch ein gut sichtbares Schild, dass hier die Wyker Post ist, ist weit und breit nicht zu sehen. Stille Post eben.