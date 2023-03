Zwischen 8 und 12 Uhr, soll am Montagvormittag, 20. März, die Heckscheibe eines parkenden Autos in Midlum eingeschlagen worden sein, wie die Polizei mitteilt. „Der Pkw stand in Midlum, am Schulweg, nahe der Auffahrt zur dortigen Grundschule, geparkt“, heißt es dazu von Katrina Schlingmann von der Polizeistation in Wyk.

Ermittlungen hätten bislang ergeben, dass sich der Tatzeitraum auf die Zeit von 8 bis 12 Uhr einschränken ließe. Außerdem sei gesehen worden, „wie eine männliche Person die Scheibe des Pkw eingeschlagen hat und sich dann entfernte“.

Die Polizei bittet daher: „Wenn es Zeugen zu dieser Sachbeschädigung gibt, die nähere Angaben machen können, möchten sich diese bitte bei der hiesigen Polizeidienststelle melden.“