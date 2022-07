„Gestört aber Geil“ will am Wochenende auf Föhr für Partystimmung sorgen. FOTO: BDX Media up-down up-down Am 22. und 23. Juli „Wyk tanzt“: Der Open-Air-Sommer 2022 auf Föhr geht weiter Von Insel-Bote | 20.07.2022, 09:04 Uhr

Am Wochenende wird am Wyker Binnenhafen zwei Tage gesungen, getanzt und gefeiert. Für Partystimmung sorgt unter anderem das DJ-Duo „Gestört aber Geil“. Am Freitagabend geht‘s los.