Carl Wögens verabschiedet Wyk: Schulleiter mit großem Bahnhof verabschiedet Von Jörg Brökel | 31.01.2023, 18:55 Uhr

Eine Ära ging am Dienstag an der Eilun-Feer-Skuul zu Ende. Der langjährige Schulleiter Carl Wögens wurde mit großem Bahnhof in den Ruhestand verabschiedet. Viele freundliche und lobende Worte fielen. Es gab auch einige kritische Anmerkungen. Nicht zuletzt vom Schulleiter selbst.