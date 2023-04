Julia Leszizynska (19) und Iben Scharfenberg (21) machen mit ihren Shirts am Karfreitag auf Frauenrechte aufmerksam. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Zu Ostern 2023 auf Föhr In Wyk: Stattbar macht Karfreitag auf Frauenrechte aufmerksam Von Anna Goldbach | 07.04.2023, 14:10 Uhr

Die Hashtags #Women #Life #Free prangen bereits seit über zwei Wochen auf dem Fenster de Stattbar in Wyk. Am Karfreitag hatten die Mitarbeiterinnen Julia Leszizynska (19) und Iben Scharfenberg (21) außerdem passende Shirts an. Was es mit den Hashtags auf sich hat und wieso die T-Shirts ausgerechnet an Karfreitag getragen wurden.