Insider vermutet Steuerverschwendung Auf Föhr: Gescheiterter Hauskauf bedroht Genossenschaft Von Jörg Brökel | 12.09.2023, 14:18 Uhr Das Haus ,ehemals Blumen Koch, in der Mühlenstraße wollte die Wohnungsbaugenossenschaft kaufen. Foto: Jörg Brökel up-down up-down

Der Kauf eines Gebäudes in der Mühlenstraße 19, ehemals „Blumen Koch“, sorgte in der Stadtvertreterversammlung von Wyk jetzt für Kritik. Das Haus befindet sich in prominenter Lage auf Föhr – ein Insider vermutet Verschwendung von Steuergeld.