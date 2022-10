Die Föhrer vermissen ihre „freien“ Strandkörbe. Foto: Archiv: Silke Kurtz up-down up-down Strandkörbe fehlen? Chancen stehen gut: Leserin wünscht sich, dass Strandkörbe in Wyk länger stehen Von Anna Goldbach | 26.10.2022, 12:41 Uhr

Die Herbstsonne auch bei zunehmend sinkenden Temperaturen genießen können und das am besten windgeschützt im Strandkorb – mit Blick aufs Meer und Wyk im Rücken. Das wünscht sich Leserin Birte Münster-Peters. Wo in Wyk in diesem Jahr außerdem noch Strandkörbe aufgestellt werden.