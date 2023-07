Janine Bahr-van Gemmert hielt die versammelte Kinderschar gemeinsam mit Hund „Dorian“ bei Laune. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Viele Kinder, viele Heuler Wie im Robbenzentrum Föhr über Seehundrettung aufgeklärt wird Von Jan Melchior Bonacker | 04.07.2023, 17:48 Uhr

Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert und ihr Mann André klären an den Kindertagen in ihrem Robbenzentrum in Wyk auf Föhr über Seehunde auf. Dabei zeigen sie den Besuchern auch, wie sie Heuler retten. Davon gibt es im Moment nämlich eine ganze Menge.