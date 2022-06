FOTO: Anna Goldbach Wetteraussichten am Wochenende So genießen Gäste und Insulaner die Sonne auf Föhr Von Anna Goldbach | 24.06.2022, 17:16 Uhr

Die einen brutzeln in der Sonne, die anderen zieht es in den Schatten – wie Gäste und Insulaner das warme Wetter genießen und wie es in den kommenden Tagen werden soll.