Foto: Anna Goldbach Wassersport-Kurse auf Föhr Marret Zielke (26) plant Paddel-Touren auf Föhrer Friesisch Von Anna Goldbach | 03.03.2023, 18:39 Uhr

Marret „Mizzy“ Zielke ist Föhrerin, ihr Vater Friese. Logisch also, dass Mizzy Friesisch schnackt. Und sie kitet, ist auf dem SUP-Board unterwegs und will noch in diesem Jahr ihre Wingsurf-Lizenz machen. Nun plant die junge Frau ganz besondere Paddel-Touren in ihrer Heimat Föhr.