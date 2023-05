Der 41. Föhr-Cup ist am Donnerstag gestartet. Samstag finden die letzten Regatten statt, bevor abends die Siegerehrung folgt. Foto: Anna Goldbach up-down up-down 41. Föhr-Cup in Nieblum Windsurfen und Catsegeln: Warum Föhrer Surfcup wie ein Familientreffen ist Von Anna Goldbach | 19.05.2023, 17:53 Uhr

So richtig viel Wind ist nicht aufgekommen am Freitag, dem zweiten Tag des 41. Föhr-Cups. Für die gut 20 Teilnehmenden und Organisator Dirk Hückstädt aber kein Grund nicht aufs Wasser zu gehen. Last men standing lautete die Devise. Am Samstagabend endet das Event dann mit der Siegerehrung.