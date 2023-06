Alle Jahre wieder: Henrike Bultmann, Tobias Weberbartold und Anja Voss sind die diesjährigen Bäderdienstler und unterstützen die Beamten der Wyker Polizeistation. Mit dabei außerdem: Hospitantin Lara Hildebrandt aus Kassel. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Bei der Insel-Polizei auf Föhr Schafe, Unfälle, Meer und Drogen – so läuft der Bäderdienst in Wyk Von Anna Goldbach | 14.06.2023, 16:06 Uhr

Weil die Einwohnerzahl auf Föhr sich in den Sommermonaten vervielfacht, gibt es den sogenannten Bäderdienst. Polizisten vom Festland unterstützen in dieser Zeit die Beamten der Wyker Polizeistation. Was den Dienst auf der Insel vom Festland unterscheidet und warum es so viele „Wiederholungstäter“ gibt.