Auf Föhr gibt es extra Strandabschnitte für Raucher. Die restlichen Bereiche sind Nichtraucherzone. FOTO: Mahé Crüsemann up-down up-down Keine Zigarette mit Meerblick Warum Sie in Wyk auf Föhr nur an bestimmten Strandabschnitten rauchen dürfen Von Mahé Crüsemann | 02.08.2022, 17:57 Uhr

Das Rauchen ist am Strand in Wyk auf Föhr nur in bestimmten Abschnitten erlaubt. Das soll für weniger Kippen sorgen und den Strandbesuch für Nichtraucher angenehmer machen.