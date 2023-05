Wolf-Dietrich Loose kommt seit 30 Jahren nach Nieblum zum Golfspielen. Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down Golf Club Föhr in Nieblum Warum Golfer aus ganz Deutschland zum Golfen nach Föhr kommen Von Yannik Burgemeister | 27.05.2023, 11:14 Uhr

Der Golfplatz in Nieblum zählt zu den besten Adressen Deutschlands, der Golf Club Föhr hat mehr als 1000 Mitglieder, nur ein Drittel davon sind Föhrer. Aber was macht das Golfen auf der Anlage mitten auf der Insel so attraktiv? Ein Besuch vor Ort.