Der Erinnerungsstein wurde in den Boden der Mühlenstraße gelegt. Foto: Nicole Nungässer up-down up-down In der Mühlenstraße in Wyk Warum ein Gedenkstein auf Föhr an „das große Ertrinken“ erinnert Von Frank Deppe | 19.01.2023, 15:44 Uhr

Ein Gedenkstein in der Mühlenstraße in Wyk auf Föhr erinnert an die große Sturmflut im Januar 1362. Das hat einen guten Grund: Denn die Sturmflut brachte nicht nur Unheil, sie war auch die Geburtsstunde von Amrum und Föhr.