Fabian Kruse und Ewelina Lipinska warten gespannt auf die ersten Tassen Espresso. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Eröffnung der „Kaffeewerkstatt“ Föhr: Warum das neue Museumscafé Kaffee von der Insel verkauft Von Jan Melchior Bonacker | 14.07.2023, 10:39 Uhr

In ihrem neuen Café am Friesenmuseum in Wyk verkauft Ewelina Lipinska auf der Insel gerösteten Kaffee von „Föhrer Kaffee Kultur“. Sie will besonders auf regionale Produkte setzen – das ist Teil ihres Konzeptes.