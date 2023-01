Foto: Anna Goldbach Biomaris muss raus Föhr to huus zieht an den Sandwall – was Gäste und Urlauber erwartet Von Anna Goldbach | 13.01.2023, 16:48 Uhr

„Wir haben den Anschluss an die Innenstadt nicht so richtig geschafft“, sagte Jochen Gemeinhardt bei der Einwohnerversammlung in Nieblum. Aus diesem Grund soll „Föhr to huus“ an den Sandwall ziehen.