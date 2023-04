Gemeindezentrum Sankt-Nicolai: Hier könnten nach Abriss Dauerwohnungen für Insulaner entstehen. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Föhr-Amrumer Volksbank Volksbank will 39 Dauerwohnungen auf Föhr bauen Von Jörg Brökel | 25.04.2023, 17:43 Uhr

39 Wohnungen will die Föhr-Amrumer Volksbank auf dem jetzigen Gemeindehaus-Gelände der Sankt-Nicolai-Gemeinde in Wyk bauen. Erste politische Hürden wurden bereits genommen. So steht es um die Realisierung.