Viel voller geht es nicht. Großer Andrang bei der Prämienmaskerade in Nieblum. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Klimawandel und Tankstellenschelte Nieblum: So lief die erste Prämienmaskerade nach der Coronapause Von Jörg Brökel | 06.02.2023, 14:40 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause ging es am Samstagabend in Nieblum wieder rund. Die traditionelle Prämienmaskerade fand im „Haus des Gastes“ statt. So lief diese Föhrer Faschingsveranstaltung ab.