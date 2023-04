Früher Zahnarzt, heute Museumsführer: Eckhard Schwarz aus Neumünster. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Hauptsaison gestartet Viele Freiwillige führen durch das Öömrang Hüs auf Amrum Von Jörg Brökel | 20.04.2023, 13:30 Uhr

Mit Beginn der Saison hat das Museum und Ausstellungshaus „Öömrag Hüs“ in Nebel jetzt wieder längere Öffnungszeiten. Am Vor- und am Nachmittag führen freiwillige Helfer durch das reetgedeckte Kapitänshaus aus dem 17. Jahrhundert.