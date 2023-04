Mit der Drehleiter konnte die schwer verletzte Frau aus dem zweiten Stock geborgen werden. Foto: Jörg Carstensen, Feuerwehr Wyk up-down up-down Drehleiter-Einsatz Verletzte Frau muss auf Föhr aus zweitem Stock geborgen werden Von Jörg Brökel | 20.04.2023, 11:31 Uhr

Zehn Feuerwehrleute mussten mit der großen Drehleiter am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Wyker Innenstadt ausrücken. Was war geschehen?