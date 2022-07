Im August findet das Spektakel nochmal in Utersum statt. FOTO: Föhr Tourismus GmbH/Bernhard Pries up-down up-down Veranstaltung für Kinder auf Föhr 2022 Piratenspektakel in Wyk: So bekommt man ein Piratendiplom Von Insel-Bote | 09.07.2022, 10:19 Uhr

Ab Dienstag ist es wieder soweit, dann heißt es: Leinen los, Piraten! Die Föhr Tourismus GmbH bietet wieder das Piratenspektakel an — das Piratenlager auf der Holzterrasse am Sandwall in Wyk ist dann täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.