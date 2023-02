Göntje Schwab übernahm 2016 als zweite Stellvertreterin zunächst kommissarisch das Amt der Bürgermeisterin, in dem sie später bestätigt wurde. 2018 wurde sie wieder gewählt. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Interview mit Göntje Schwab Utersums Bürgermeisterin über Wählergemeinschaft, Gastronomie und Klimadeiche Von Anna Goldbach | 27.02.2023, 12:21 Uhr

Eine halbe Stunde Zeit und ein paar Fragen im Gepäck. Bürgermeisterin Göntje Schwab, über all das, was Utersum so bewegt.