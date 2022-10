Katharina Blum in ihrer Werkstatt in der Wyker Westerstraße. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Upcycling in Wyk auf Föhr Katharina Blum macht aus alten Reststoffen hochwertige Kleidung und Accessoires Von Insel-Bote | 18.10.2022, 15:19 Uhr

Katharina Blum (41) hat Modedesign in Hamburg studiert, wandelt aber auf ganz anderen Pfaden als wohl die meisten ihrer ehemaligen Kommilitonen. Sie hat sich dem Upcycling verschrieben. In ihrem Atelier Blum Design in der Westerstraße in Wyk stellt sie hochwertige Kleidung und Accessoires aus alten Produkten und Reststoffen her: „Nachhaltige Mode von Föhr und jedes Teil ein Unikat“, verspricht sie.